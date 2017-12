Guga joga Montreal e Cincinnati aliviado Os pontos somados com as quartas-de-final em Los Angeles não foram suficientes para manter Gustavo Kuerten na 13ª colocação do ranking mundial. Segundo lista da ATP, Guga caiu para o 14º lugar, mas por outro lado não terá pontos para defender nas próximas semanas. Assim, tudo o que fizer nos Masters Series de Montreal e Cincinnati entram como lucro. O brasileiro tem apenas 150 pontos para confirmar no US Open e outros 200 do título conquistado ano passado no Brasil Open, na Costa do Sauípe. Enquanto isso, Flávio Saretta, mesmo sem jogar subiu cinco posições e ocupa a melhor classificação de sua carreira na 54ª colocação, seguido entre os brasileiros por Fernando Meligeni, em 121º, André Sá, 158º e Ricardo Mello, 164º. Na lista dos dez primeiros, Andre Agassi mantém-se como número 1, seguido de Juan Carlos Ferrero, Roger Federer, Carlos Moya, Lleyton Hewitt, Guillermo Coria, Andy Roddick, Rainer Schuettler, Paradorn Srichaphan e Sebastien Grosjean.