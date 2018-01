Guga joga na Bahia em setembro Apesar da eliminação na Copa Davis, Gustavo Kuerten vai voltar a jogar no Brasil em competição oficial, mas para poucos. Irá participar do ATP Tour em setembro, só que jogará para um público restrito, pois a competição está mesmo confirmada para a Costa do Sauípe, no litoral da Bahia e não mais em São Paulo como chegou a ser comentado. O ATP Tour no Brasil será disputado logo depois da realização do US Open, em Nova York. Guga tem esperanças de ir bem nos Estados Unidos e seguiria então direto para o torneio na Bahia. A competição, com US$ 400 mil em prêmios, era para ser jogada em São Paulo, por causa das exigências da Associação dos Tenistas Profissionais em ter estádio e instalações para um torneio deste nível.