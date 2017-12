Guga joga nesta 4ª a partir das 21h Gustavo Kuerten estréia amanhã no ATP de Indianápolis contra o israelense Noam Okun, 159 do mundo, às 21h de Brasília. Os dois nunca se enfrentaram antes, mas o israelense já treinou em Camboriú com o técnico Larri Passos. Guga defende o título da competição que é disputada em quadra rápida. Okun disputou o qualificatório do torneio, que tem US$ 800 mil em premiação. "Vou tentar jogar solto, tentar arriscar mais também e aproveitar essa minha boa fase e toda essa confiança que peguei. Vou tentar não me pressionar tanto", disse o brasileiro. O vencedor do jogo entre Guga e Okun enfrentará o ganhador do confronto entre o norte-americano Chris Woodruff e o croata Ivan Ljubicic. Hoje Guga voltou ao Indianápolis Tennis Center pela primeira vez desde a conquista do título no ano passado e foi cumprimentado por várias pessoas que trabalham na organização. Depois de exercícios físicos no hotel, o tenista treinou com Larri Passos na Quadra 14 durante uma hora e debaixo de sol muito forte. Ao lado de Guga treinavam jogadores estrangeiros, como o russo Yevgeny Kafelnikov, e os brasileiros André Sá, Alexandre Simoni e Adriano Prieto - cena rara no circuito mundial. "Temos de aproveitar quando está todo mundo no mesmo torneio. É muito legal e tomara que se torne cada vez mais comum para nós brasileiros", comentou Guga. A vitória sobre Okun vale cinco pontos na Corrida dos Campeões e outros 25 no ranking mundial.