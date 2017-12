Guga joga nos EUA e pensa no Masters Gustavo Kuerten terá de aproveitar bem a semana em Long Island ? estréia nesta terça-feira, diante do norte-americano Mardy Fish ?, pois não tem pontos a defender no ranking, em que caiu do 13º para o 14º lugar (manteve o 15º na Corrida dos Campeões). Depois, terá os 150 pontos das oitavas-de-final do US Open e os 200 do título do Brasil Open. Já Flávio Saretta festeja, pela primeira vez na carreira, a entrada do grupo dos 50 primeiros do ranking mundial ? subiu oito posições e é o 48º. Saretta também estréia nesta terça em Long Island, diante do espanhol Albert Costa. Guga terá de lutar por boas campanhas nos próximos torneios se ainda estiver pensando em vaga no Masters Cup, que reunirá em novembro, em Houston, os oito melhores do ano. O brasileiro está longe da zona de classificação e não terá muitas competições no segundo semestre, diminuindo ainda mais as suas chances. Outros brasileiros começam uma batalha esta semana. Nanda Alves, Ricardo Mello e André Sá disputam vaga na chave principal do US Open, que deve definir várias mudanças no ranking. Andre Agassi ainda é o líder, apenas 95 pontos à frente do suíço Roger Federer. A seguir, vêm Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Guillermo Coria, Lleyton Hewitt, Carlos Moya, Rainer Schuettler, Sebastien Grosjean e Jiri Novak. Roddick lidera a corrida, com dois títulos seguidos no Masters Series de Montreal e Cincinnati. A seguir, vêm Federer, Ferrero, Coria, Agassi, Schuettler, Moya, David Nalbandian, Mark Philippoussis e Grosjean.