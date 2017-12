Guga joga novembro em São Paulo Gustavo Kuerten irá jogar em São Paulo, entre os dias 5 e 7 de novembro, no Desafio Brasil x Argentina de Tênis que acontecerá no ginásio do Ibirapuera. Além de Guga, a equipe brasileira terá André Sá e Fernando Meligeni. Pelo lado argentino, participarão do duelo David Nalbandian, Gastón Gaudio e Luis Lobo. Esta será a terceira edição do Desafio Brasil x Argentina de Tênis. Na primeira, em 2000, em São Paulo, vitória brasileira. Na segunda, ano passado, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio, nova vitória de Guga e companhia. Assim como aconteceu no ano passado, o técnico da equipe será Jaime Oncins. Os jogos do Desafio serão realizados sempre à noite. No dia 5, acontecem dois confrontos de simples em seqüência, com início às 19 horas. No dia seguinte, a partida de duplas a partir das 20 horas e, dia 7, mais dois jogos de simples, novamente às 19 horas.