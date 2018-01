Guga joga por vaga em Stuttgart Em um dia de sol forte e calor em Stuttgart, Gustavo Kuerten já está em quadra para enfrentar o espanhol Tommy Robredo, em jogo que vale uma vaga nas quartas-de-final do Mercedes Cup. Se vencer, Guga irá somar 60 pontos para o ranking mundial e outros 12 para a corrida dos campeões. Esta é a primeira vez que Guga enfrenta Robredo, jogador de apenas 19 anos, número 52 do ranking mundial, e considerado uma das maiores revelações do tênis espanhol. Nos jogos já realizados hoje, Yevgeny Kafelnikov ganhou de Carlos Costa por 6/4 e 6/4; Gaston Gaudio derrotou Dominik Hrbaty por 1/6, 6/2 e 6/4; Jiri Novak superou Julien Boutter por 6/1 e 6/4; e Alberto Martin venceu Arnaud Clement por 7/5 e 6/3.