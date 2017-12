Guga joga por vaga na semifinal Gustavo Kuerten enfrenta o italiano Filippo Volandri, nesta sexta-feira, em busca de uma vaga na semifinal do Torneio de Viña del Mar, no Chile. A partida está prevista para começar às 17 horas (horário de Brasília). Gustavo Kuerten está em busca de um título numa quadra de saibro, o que não acontece desde 2001, em Stuttgart. Por mais estranho que possa parecer, há quase um ano Guga não chega a uma semifinal em uma competição neste tipo de quadra, que sempre foi seu terreno preferido. No ano passado, Guga esteve nas semifinais de Acaculco, justamente o último torneio da série deste Tour Latino, quando perdeu para o argentino Mariano Zabaleta, em três sets. Depois, o então rei do saibro fez vários outros torneios nesta superfície, tendo alcançado as oitavas-de-final de Roland Garros, as quartas-de-final de Barcelona, caiu na segunda rodada de Montecarlo e na estréia em Roma. Esta será a primeira vez que Guga enfrenta Filippo Volandri, tenista que apareceu no Masters Series de Montecarlo do ano passado. É um jogador de golpes consistentes de fundo de quadra, mas não tem um saque arrasador. Neste fundamento, o brasileiro sempre mostrou ser muito melhor. Na sua última partida em Viña Del Mar, Guga esteve muito eficiente no primeiro set, ao marcar 6/1 no argentino Franco Squillari, e depois teve de mostrar versatilidade para definir a vitória por 7/6 com 7 a 2 no tiebreaker. O brasileiro chegou a salvar um set point e esteve em desvantagem de 3 a 0 e 4 a 1. Mesmo assim, manteve a controle emocional e soube como impor sua superioridade.