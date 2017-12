Guga joga por volta das 15h nesta 4ª Finalmente, Gustavo Kuerten vai fazer sua estréia no US Open de 2001. Na rodada desta quarta-feira, por volta das 15 horas, horário de Brasília, Guga entra na quadra central de Flushing Meadows para seu desafio diante do checo Daniel Vacek, jogador de 30 anos e colocado apenas na posição de 761, de acordo com o novo ranking desta semana, mas que entrou na competição com a posição de 67, com colocação protegida por causa de uma parada por contusão. "Não vejo a hora de jogar", desabafa Guga. "Já estou até mesmo um pouco ansioso, mas é preciso saber controlar tudo isso, usar da minha experiência para tirar algumas vantagens e sei que meu favoritismo pode fazer com que o adversário respeite um pouco mais meu jogo." Até mesmo o grande astro do tênis norte-americano Pete Sampras lembrou em sua entrevista desta terça-feira, após vencer o francês Julien Boutter por 3 a 0 - 6/4, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6) - que jogar um Grand Slam como número 1 do mundo é uma grande vantagem psicológica. "Sinto falta desta condição", disse Sampras. "Chegar a um torneio como o US Open como número 1 do mundo e com vários títulos conquistados já impressiona o adversário no vestiário." Guga está em busca de todos estes recursos para sua estréia no US Open de 2001. No ano passado, o brasileiro foi surpreendido logo na estréia ao perder para o australiano Wayne Arthurs. Mas agora, a situação parece ser bem diferente. "Vejo a primeira partida como um desafio pessoal", disse Guga. "É um jogo contra você mesmo, pois sei que se jogar bem posso vencer, só que uma estréia é sempre um pouco diferente". Na tentativa de tranqüilizar seu pupilo e toda a torcida, o técnico Larri Passos garante que Guga está bem preparado. Tudo que poderia ser feito na busca de uma boa campanha no US Open foi realizado dentro da programação. "Terminamos a preparação para o US Open em alto astral", disse Passos. "Acho que de tudo o que fizemos o trabalho de musculação foi fundamental para dar boas condições de o Guga fazer um bom torneio." No último treino, Guga bateu bola com o espanhol Felix Mantilla e com o técnico Larri Passos. Estava bem-humorado e ao sair da quadra deu entrevistas e falou de suas expectativas. Os outros brasileiros no torneio já estrearam. O único eliminado foi Alexandre Simoni, que perdeu para o italiano Andrea Gaudenzi por 6/4, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Enquanto Andre Sá ganhou do holandês Edwin Kempes por 6/2, 4/6, 6/2 e 7/5 e agora desafia Pete Sampras. Fernando Meligeni também terá uma partida difícil na próxima rodada, diante do inglês Tim Henman. Mas Fininho não se importa. Disse que até prefere pegar jogadores famosos, pois pode jogar numa quadra grande e fazer o espetáculo do jeito que gosta.