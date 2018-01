Guga joga só 3 games com Russell Gustavo Kuerten vai vencendo seu jogo diante do norte-americano Michael Russell a prestação. Certamente, jamais em toda sua carreira sofreu tanto com as paralisações. E depois de a partida ter sido interrompida com empate por 1 set a 1 no dia anterior, recomeçou nesta sexta-feira em Auckland - quinta-feira à noite em Brasília - , mas a chuva só permitiu a disputa de três games. Por sorte, Guga esteve mais consciente e concentrado, sem cometer erros, enquanto Russell, já aparentemente irritado com a situação, permitiu ao brasileiro abrir vantagem de 3 a 0. Se Gustavo Kuerten confirmar sua vitória sobre Russell ainda terá de disputar outro jogo válido pelas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland, diante do argentino Guillermo Coria. Guga ainda tem programada uma partida pelas semifinais de duplas, ao lado de André Sá.