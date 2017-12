Guga joga sob ameaça de perder o Mundial Em queda na Corrida dos Campeões, lista que vai classificar sete dos oito tenistas ao Mundial de Tênis, o Masters Cup de Houston, em novembro, Gustavo Kuerten joga nesta terça-feira em Cincinnati, diante do argentino Mariano Zabaleta, em busca de uma reabilitação para fugir da ameaça de ficar fora pelo segundo ano consecutivo da competição. Guga caiu para a 14.ª posição e está a 133 pontos do 7.º colocado o espanhol Carlos Moya. O torneio de Cincinnati vai dar 100 pontos ao campeão. O Masters Cup, ou Mundial de Tênis, reúne no final da temporada oito tenistas. Sete ganham vaga pelas posições na corrida e o 8.º lugar fica reservado para um tenista que tenha vencido um Grand Slam e esteja entre os 20 primeiros do ranking mundial. Nesta lista, chamada também de entradas, Guga até melhorou sua colocação esta semana. Beneficiado pela queda do chileno Fernando Gonzalez, o brasileiro voltou a ocupar o 13.º lugar e pode melhorar bastante se fizer boa campanha no Masters Series de Cincinnati, competição em que não defende pontos. Além de Guga, também Flávio Saretta entra em quadra nesta terça-feira na calorenta Cincinnati para estrear diante do espanhol David Ferrer. Saretta conseguiu a vaga na competição por causa da desistência de Andre Agassi. Se aproveitar a oportunidade, o tenista brasileiro já sabe quem poderá encontrar na segunda rodada: o francês Fabrice Santoro, que foi o responsável pela primeira surpresa do torneio, ao eliminar o campeão do ano passado, o espanhol Carlos Moya por 3/6, 6/3 e 6/4.