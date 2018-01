Guga joga tênis nas ruas de Valência Confirmando o status de uma das maiores atrações do ATP Valência, o brasileiro Gustavo Kuerten Kuerten participou nesta terça-feira de uma partida de exibição numa rua do centro da cidade. Ao lado do chileno Fernando González e dos espanhóis Israel Matos e Miguel López Jaén, Guga bateu bola numa quadra improvisada na rua exclusiva para pedestre, Don Juan da Áustria, uma das mais movimentadas de Valência. Depois da boa estréia no torneio - quando derrotou o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, no jogo marcou sua volta ao circuito depois de quase sete meses se recuperando de uma cirurgia no quadril - o brasileiro se mostrou otimista. Disse que ficou surpreso por ter jogado bem e sentido pouca dor. por conta disso, acha que pode surpreender o espanhol Albert Martin - o adversário na segunda rodada. Martin é cauteloso. Sabe que o brasileiro vem de longa inatividade, mas mesmo prevê uma partida difícil. "Espero vê-lo como estava antes da lesão. Se ele está aqui e venceu facilmente o número 40 do mundo na estréia, é porque está bem", assegurou. "Trata-se de um adversário com muita história e sempre dá gosto jogar contra alguém assim", acrescentou o espanhol, que destacou que tentará estar à altura dele. "Espero um Kuerten em grande nível, e espero que o meu também esteja à altura. Tentarei fazer meu jogo. Já nos enfrentamos uma ou duas vezes, e ele sempre me venceu bem", lembrou. Na estréia Martín superou seu compatriota Albert Montañés por 6-7(5-7), 6-4 e 6-2.