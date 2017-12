Guga jogará ao meio-dia de domingo Gustavo Kuerten estará jogando em mais um domingo em Roland Garros. Agora contra o espanhol Albert Costa, por volta das 12h de Brasília, na quadra Philippe Chatrier, em busca de uma vaga nas quartas-de-final da competição. Com mais ritmo, confiança e acreditando ainda mais no seu corpo, o tricampeão de Roland Garros entrará novamente na quadra central para encarar um adversário especialista no saibro e com quem já jogou sete vezes, vencendo seis. ?Só de pensar que vou estar jogando no domingo me dá uma grande alegria e sei que vou entrar na quadra bem preparado?, disse. Visando a partida contra Costa, Guga iniciou o treinamento ainda na sexta-feira. ?Na sexta-feira mesmo depois do jogo contra o Gonzalez a gente já começou a se preparar e a trabalhar algumas táticas. O Costa é um osso duro de roer, um cara que tem muita experiência, ganhou do Ferrero lá em Hamburgo. Vou ter de fazer de tudo para ganhar dele. Vai ser um clássico em Roland Garros e espero estar em um dia inspirado?, disse Guga. Seu técnico Larri Passos falou que o jogador tem de entrar na quadra bem concentrado e sabendo o que fazer. ?O Costa tem bastante bola, sabe jogar alto e saca bem, mas pelo menos não é um kamikaze.? Paris é uma festa - Neste sábado, em que o sol realmente parece ter vindo para ficar em Paris, Guga, como vem fazendo todos os dias, dedicou algumas horas da manhã à preparação física e depois bateu bola durante uma hora novamente com o juvenil brasileiro Carlos Cirne Lima, na Quadra 12 do complexo de Roland Garros. Por já estar nas oitavas-de-final em Roland Garros, Guga chegou a 30 pontos na Corrida dos Campeões e outros 150 no ranking mundial. Se passar por Costa, que ocupa 22º lugar no ranking mundial e 14º na Corrida, fica com 50 e 250, respectivamente.