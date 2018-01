Guga jogará às 19h na Costa do Sauípe O melhor tenista do Brasil não esconde que uma vitória em casa será o melhor presente para comemorar os seus 26 anos, nesta terça-feira, na Costa do Sauípe. Gustavo Kuerten enfrenta o austríaco Julian Nowles, às 19h, na primeira rodada do Brasil Open, com transmissão ao vivo pela SporTV. O tenista sabe que terá dificuldades na partida contra Nowles, já que nunca enfrentou o adversário. ?Não é porque é meu aniversário que vão facilitar as coisas para mim?, disse. Guga intensificou os treinos durante a semana e garantiu que está 100% para entrar em quadra. Outro brasileiro de destaque entra em quadra nesta terça-feira. Fernando Meligeni joga contra o norte-americano Alex Kim. Rodada - No primeiro dia de competição os brasileiros decepcionaram: Flávio Saretta foi humilhado pelo argentino Guillermo Coria por 6/1 e 6/0 enquanto Ricardo Mello caiu diante do norte-americano Brain Vahaly por 6/1 e 6/4. NO feminino, também sem comemorações. Carla Tiene foi derrotada pela croata Iva Majoli por 6/1 e 6/4.