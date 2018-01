Guga jogará às 7h contra Gonzalez Gustavo Kuerten jogará nesta sexta-feira, às 7h de Brasília, contra o chileno Fernando Gonzalez, 41º do ranking mundial. Uma vitória o colocará nas oitavas-de-final em Roland Garros. A partida será na Quadra Suzanne Lenglen, a mesma em que deu a ?volta olímpica? para cumprimentar os fãs depois de eliminar o italiano Davide Sanguinetti por 3 sets a 2, em aproximadamente três horas de jogo. Nesta quinta-feira, Guga dormiu até mais tarde para descansar das fortes emoções do jogo anterior e recuperar as energias. Depois, na hora do almoço, passou duas horas fazendo exercícios físicos com o técnico Larri Passos e seguiu para Roland Garros, onde foi cumprimentado pela incrível recuperação no jogo contra Sanguinetti. Também deu uma olhada nos jornais que deram destaque a seu desempenho. No final da tarde, fez um bate-bola na Quadra 12, por uma hora, com o juvenil brasileiro Carlos Cirne Lima. Na saída, o brasileiro três vezes campeão do torneio francês recebeu oficialmente o Troféu Laranja, entregue pelo Comitê Organizador de Roland Garros. Guga agradeceu, posou para fotos e chegou a pegar no colo a responsável pela entrega do troféu. Uma garrafa de champanhe também lhe foi oferecida. Guga agradeceu e disse que a bebida ficaria para uma outra ocasião. Nesta sexta-feira ele terá um dia importante. Será sua 32ª partida em Paris, onde tem 28 vitórias e três derrotas. Ele nunca enfrentou Gonzalez. ?Vamos entrar de igual para igual e com certeza será um jogo bem forte, com os dois batendo muito na bola?, disse. O brasileiro espera jogar mais relaxado do que nas duas primeiras partidas. ?Agora já começa uma fase do torneio em que eu não tenho mais tanto favoritismo, tenho menos pressão. Sei que quanto mais eu avançar no torneio, mais as minhas chances vão aumentando. Mas aqui não tem nada fácil?. Guga comentou sobre o adversário desta sexta-feira, mas não deixou de demonstrar otimismo e segurança para o duelo. ?Se o cara está aí na terceira rodada é porque está jogando bem, teve muitos resultados esse ano, passando o qualifying na Austrália, depois ganhando do Sampras. Ele venceu um torneio no Chile. Vou lutar bastante para chegar na segunda semana aqui em Roland Garros.? Superação - O técnico de Guga, Larri Passos, acredita que depois da partida contra Sanguinetti o tenista terá um comportamento diferente na quadra. ?O Guga provou para ele mesmo que ele pode correr, pode se superar, acredita no corpo dele. A partir de agora se tornará um jogador muito perigoso.? Larri contou que depois da partida contra Sanguinetti conversou muito com Guga e ambos lembraram das horas extras que passaram na quadra na semana passada. ?O Guga venceu o jogo por causa dessas horas extras. Quando todo mundo ia embora de Roland Garros a gente ficava treinando e ele mesmo disse que só conseguiu dar aquela passada de direita, no 30/40 do terceiro game do quarto set, por causa desses treinos. Valeu a pena.? Por estar na terceira rodada, Guga já tem 15 pontos na Corrida dos Campeões e outros 75 no ranking mundial. Caso passe por Gonzalez, fará 30 na Corrida e 150 no ranking.