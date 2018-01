Guga jogará no Brasil em setembro A torcida brasileira terá mais uma chance de ver Gustavo Kuerten de perto este ano. Guga jogará em setembro no Brasil, num torneio em São Paulo ou no Rio. O anúncio desta exibição do tenista número 1 do mundo foi feito nesta terça-feira em São Paulo, no lançamento do projeto Intelig, empresa de telecomunicações que investirá R$ 3 milhões este ano no tênis. A data deste torneio vai ocupar o período em que o Brasil estaria disputando a Copa Davis. Mas em razão da eliminação diante da Austrália, surgiu a idéia de se trazer Guga para jogar diante de sua torcida, como revelou Alcides Procópio Filho, diretor da Octagon Koch Tavares, empresa que promoverá a competição, ao lado da Intelig. "Em razão da eliminação do Brasil na Davis, resolvemos promover este torneio, nesta data, para proporcionar uma nova chance de a torcida brasileira ver Guga em ação", afirmou Procópio. A Intelig anunciou também um forte apoio ao tênis para 2001. O presidente da empresa, Fernando Terni, revelou que haverá investimentos não só no tênis profissional, como também no amador, na formação de talentos e em escolas, num projeto social. Está certo de que a empresa terá com isso um bom retorno de imagem. Com isso, o Brasil vai ganhar uma série de novos torneios este ano. Entre os profissionais estão quatro válidos para ATP, nas cidades de Curitiba, Campos do Jordão, Brasília e Campinas. Estas competições podem abrir as portas para jogadores brasileiros conquistarem pontos no ranking mundial, sem precisar de viagens para Europa ou Estados Unidos.