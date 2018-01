Guga jogará torneio em Buenos Aires Apesar de toda a crise na Argentina, Gustavo Kuerten confirmou nesta sexta-feira que irá mesmo participar da Copa AT&T, em Buenos Aires, de 17 a 23 de fevereiro, torneio em que já foi campeão há dois anos. A competição será importante para o tenista brasileiro sentir suas condições físicas e técnicas numa época em que dará início à temporada européia de quadras de saibro, considerado a parte mais importante do ano para Guga. "Acho importante participar deste torneio, pois vai servir como um parâmetro para a temporada de saibro na Europa, que termina com a disputa de Roland Garros", disse Guga, que é considerado um ídolo na Argentina. Depois de Buenos Aires, Guga ainda terá de disputar dois Masters Series, Indian Wells e Miami, ambos em quadras rápidas, e só depois dará inicio aos torneios de saibro na Europa. Mas num ano em que ele espera recuperar o tempo perdido, será mesmo importante estar no maior número de competições possíveis para recuperar posições no ranking mundial e ganhar confiança em seu jogo. Esta semana Guga treina em Florianópolis, com o técnico Larri Passos, como preparação para integrar a equipe brasileira na Copa Davis, que enfrenta a Suécia, de 7 a 9 de fevereiro, em Helsinborg, pela primeira rodada do Grupo Mundial de 2003.