Guga: jogo está empatado em 1 a 1 A partida entre Gustavo Kuerten e o croata Goran Ivanisevic, que marca a estréia dos dois na Copa do Mundo de tênis, em Sydney, na Austrália, está empatada em 1 a 1. O brasileiro não foi bem no primeiro set e perdeu por 2/6, mas reagiu no segundo e fechou em 7/6, com 7/2 no tie-break. Neste momento, pouco antes das 9h30, o jogo está no terceiro set.