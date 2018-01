Guga: "Joguei melhor desta vez" Gustavo Kuerten voltou a perder uma partida de estréia. Foi a quinta derrota, em sete torneios disputados, desde sua volta às quadras em abril. Desta vez, o brasileiro caiu diante do espanhol Tommy Robredo, por 6/4 e 6/4, em Umag, na Croácia. Há cerca de dois meses havia perdido para este mesmo adversário, no Masters Series de Hamburgo, com resultado mais arrasador, de 6/3 e 6/0. "Bem, pelo menos, joguei melhor desta vez", conformou-se Guga. "Consegui equilibrar um pouco mais a partida e isso mostra que tive uma evolução nestas últimas semanas." Guga teve realmente momentos melhores nesta partida. No primeiro set, por exemplo, chegou a liderar a série por 3 a 1, depois de ter saído com uma quebra de serviço. Mas não conseguiu manter a vantagem e o espanhol soube aproveitar a instabilidade do brasileiro. "Apesar de eu ter chegado a liderar o primeiro set, acho que cheguei a jogar melhor no segundo", contou Guga. "Fiz pontos bem equilibrados." O próximo torneio de Guga será no ATP Tour de Sopot, na Polônia, encerrando esta pequena temporada no saibro europeu. Neste período, que se iniciou em abril, o brasileiro só ganhou duas partidas, uma em Valência, diante do belga Olivier Rochus, e outra em Hamburgo, contra o romeno Andrei Pavel. E, em outros cinco torneios disputados neste ano, ele perdeu na estréia: em Montecarlo, para Mario Ancic (CRO), em Roma, para Tim Henman (ING), em Roland Garros, para David Sanchez (ESP), em Stuttgart, para Hugo Armando (EUA), e agora em Umag, para Tommy Robredo (ESP).