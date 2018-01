Guga lamenta chances perdidas Decepcionado e abatido com a eliminação logo na estréia do Masters Series de Stuttgart, ao perder para o bielo-russo Max Mirnyi por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4, Gustavo Kuerten lamentou as oportunidades desperdiçadas e acha que agora só o tempo poderá fazê-lo esquecer desta derrota. Mesmo com esta campanha, Guga ainda manterá a liderança do ranking mundial. Mas nem isso, serviu para deixá-lo um pouco mais animado. "Este não é um momento nada fácil para mim", disse Guga. "Agora tenho de recobrar a motivação, treinar ainda mais e pensar nos próximos torneios, tentando a recuperação em Paris e em Sydney." Para Guga vai ser mesmo difícil aceitar esta derrota, pelas condições que o levaram a este resultado. Afinal, esteve com a vitória nas mãos, quando sacou com dois match points no tiebreaker do segundo set. "Não vai ser fácil esquecer esta partida", contou Guga. "No primeiro match point, o ponto já estava ganho, mas foi um destes erros que não dá para acreditar." Agora, Guga acredita que o tempo vai ser o melhor remédio, pois, como ele mesmo definiu, esta é uma derrota difícil de engolir. "Tenho de ir com calma, esta noite ou amanhã vai ser complicado para mim", disse. "Mas não é a primeira derrota e muito doloroso, mas tenho de lidar com esta situação." Com esta eliminação, a tendência seria a de Guga jogasse na próxima semana na Basiléia, especialmente para ganhar ritmo de jogo. Só que o tenista não parece estar muito motivado a disputar esta competição e só vai mesmo decidir provavelmente nesta quarta-feira com o técnico Larri Passos.