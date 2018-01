Guga lança camisa para jogar no Rio Disposto a usar o Desafio Internacional de Tênis em Copacabana para avaliar sua atual condição física e técnica, Gustavo Kuerten só estréia na competição na quinta-feira. Com recente incursão pelo mundo da moda, Guga resolveu também lançar uma nova camisa para jogar no Rio. É verde e amarela com o desenho do Cristo Redentor no peito. Nesta quarta à tarde, o ex-número 1 do mundo, treina na arena de Copacabana. Seu adversário no desafio, quinta-feira à noite, ainda não está definido.