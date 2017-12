Guga lança grife e joga torneio no Rio Enquanto se prepara para a temporada 2006, Gustavo Kuerten diversifica seus negócios. Nesta quarta-feira, o tenista brasileiro lança sua grife de roupas e inaugura uma loja própria em Florianópolis. Mas, pensando também na carreira dentro das quadras, Guga confirmou sua participação no torneio que acontecerá na semana que vem, na praia de Copacabana, no Rio. Apesar de vestir seu dono nas quadras de tênis, a grife Guga Kuerten não irá fazer roupas apenas para tenistas. Também pretende atingir o público do surfe, além de ter muita moda jovem. Já nas quadras, Guga irá se apresentar na praia de Copacabana. Mas ele entra no torneio apenas nas semifinais, assim como o argentino Mariano Puerta. Antes, a partir de segunda-feira, os brasileiros Ricardo Mello e Júlio Silva se enfrentam às 19 horas e o alemão Nicolas Kiefer encara o também brasileiro Flávio Saretta, às 21 horas. Nesta fase preliminar do torneio do Rio, os tenistas estão divididos em dois grupos: no A estão Kiefer, Saretta e o equatoriano Giovani Lapentti; no B, jogam o norte-americano Robby Ginepri, Ricardo Mello e Júlio Silva. Os campeões de cada chave passam para as semifinais, quando encontram Guga e Puerta - os vencedores decidem o torneio na sexta-feira. E no sábado, acontece um jogo de exibição do tênis feminino, envolvendo a suíça Martina Hingis e a russa Anna Kournikova. Depois desse torneio no Rio, Guga segue para Buenos Aires, onde disputa a Copa Argentina, entre os dias 15 e 18 de dezembro. E só volta ao circuito da ATP no dia 30 de janeiro, em Viña del Mar, no Chile.