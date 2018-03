Guga leva "pneu" e é eliminado Gustavo Kuerten caiu diante de Tommy Robredo, na segunda rodada do Masters Series de Hamburgo, ao perder por 6/3 e 6/0, num jogo em que o brasileiro, começou bem, mas depois permitiu que o adversário aplicasse dez games seguidos, com direito a "pneu" (quando um jogador toma 6 a 0). Curiosamente, a queda de rendimento de Guga surgiu justamente logo após o seu melhor momento na partida. Ainda no primeiro set, conseguiu uma boa quebra de serviço e colocou-se em vantagem diante de Robredo por 3 a 2 e saque. Depois disso, perturbou-se com algumas duplas faltas e o espanhol soube aproveitar a instabilidade do brasileiro para impor-se na partida. O jogo teve 1h02 de duração e Guga no segundo set já não conseguia mais correr com a mesma desenvoltura, denunciando sua falta de condicionamento físico. No início do primeiro set, porém, chegou em bolas curtas, esteve regular e movimentou-se bem enquanto durou seu fôlego. Guga cometeu 32 erros não forçados, contra apenas 14 de Robredo.