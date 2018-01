Guga leva ?pneu? e está eliminado O tenista brasileiro Gustavo Kuerten foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do ATP de Valência, ao ser derrotado pelo espanhol Albert Martin por dois sets a zero. Jogando um tênis muito abaixo do apresentado na estréia, Guga perdeu o primeiro set por 6/2 e levou um ?pneu? no segundo: 6/0. A partida teve apenas 50 minutos de duração. A performance desta quinta-feira levantou dúvidas sobre as reais condições do tenista, que retornou ao circuito profissional no torneio espanhol, depois de sete meses recuperando-se de uma cirurgia no quadril. Mesmo jogando no saibro, superfície na qual conquistou seus maiores títulos, incluindo o tricampeonato de Roland Garros, Guga não foi páreo para Martin. Durante a partida, o brasileiro sentiu o cansaço de voltar ao ritmo de competição, errando muito. No segundo set, ele caiu mais ainda de rendimento, não vencendo sequer um game. Em sua estréia, Guga batera o belga Olivier Rochus, quarto cabeça-de-chave, por 6-2 e 6-4. Também pela segunda rodada, nesta quinta, o russo Igor Andreev derrotou o italiano Potito Starace em dois sets: 7-5 e 6-1.