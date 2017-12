Guga leva sorte no sorteio em Paris O sorteio foi favorável a Gustavo Kuerten para a estréia no torneio de Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que terá início segunda-feira. O 28º cabeça-de-chave terá pela frente na primeira rodada um adversário vindo da fase classificatória. Mesma sorte não teve Flávio Saretta, que terá como primeiro adversário no tradicional torneio francês o espanhol Albert Costa, campeão em 2002.