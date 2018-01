Guga leva susto mas vence a 2ª Por um momento pareceu que não daria, mas Gustavo Kuerten já está na terceira rodada de Roland Garros. O tenista brasileiro, que nesta quarta-feira recebeu o prêmio laranja, uma espécie de troféu informal de simpatia dado pela imprensa que cobre o torneio parisiense, marcou 6/7 (0-7), 6/2, 4/6, 6/4 e 6/3 contra o italiano Davide Sanguinetti, 50º do ranking mundial. O brasileiro só deslanchou mesmo no quinto set, quando devolveu uma quebra de serviço (3/3) e foi marcando todos os pontos até fechar em 6/3. Guga, três vezes campeão da competição, enfrentará na sexta-feira o chileno Fernando González. Havia a chance de o terceiro adversário de Guga, ex-número 1 do mundo e atual número 7 da classificação, ser outro brasileiro, Fernando Meligeni. Mas Fininho, 55º do ranking, perdeu de González, 41º, por 6/2, 3/6, 6/1 e 6/2. Será a primeira vez que Guga e Gonzalez se enfrentarão no circuito profissional. Outro brasileiro também está fazendo boa campanha em Paris. Nesta quarta-feira, o paulista Flávio Saretta, de 21 anos, na melhor fase de sua carreira, 72º do ranking, enfrentará o argentino David Nalbandian, 32º do mundo. Os dois já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias de Saretta, que já deve subir mais no ranking mundial depois de passar pelo qualifying e chegar à segunda rodada do torneio. No confronto mais recente, este ano, em Viña del Mar, no Chile, Saretta derrotou Nalbandian. Em duplas, também nesta quinta-feira, jogarão Dominik Hrbaty, da Eslováquia e André Sá contra os argentinos Daniel Orsanic e Martin Rodriguez. E Daniel Melo ao lado de Jonathan Erlich, de Israel, contra os australianos Joshua Eagle e Sandon Stolle. Só para lembrar: o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, foi quem levou o troféu limão. Rodada - Outros jogos desta quarta-feira: Mariano Zabaleta (ARG) 7/6 (7-4), 2/6, 6/4 e 7/6 ( (7-4) Yevgeny Kafelnikov (RUS); Sjeng Schalken (HOL) 6/0, 6/2 e 7/6 (7-3) Sebastien De Chaunac (FRA); Alex Corretja (ESP) 6/2, 6/3 e 7/5 Todd Martin (EUA); Jarkko Nieminen (FIN) 6/7 (4-7), 6/4, 6/4 e 7/5 Amir Hadad (ISR); Arnaud Clement (FRA) 7/6 (7-4), 6/1 e 6/3 Thomas Johansson (SUE). Albert Costa (ESP) 7/5, 7/6 (7-4) e 6/2 Nikolay Davydenko (RUS); Guillermo Cañas (ARG) 3/6, 6/1, 6/2 e 6/0 Alex Calatrava (ESP); Lleyton Hewitt (AUS) 4/6, 7/6 (7-5), 6/0 e 7/5 Andrei Stoliarov (RUS); Andrea Gaudenzi (ITA) 6/3, 7/6 (7-0) e 6/1 Jack Brasington (EUA); Albert Montañes (ESP) 7/5, 7/6 (7-2) e 6/4 Younes El Aynaoui (MAR); Andrei Pavel (ROM) 6/3, 6/1 e 6/3 Michel Kratochvil (SUI); Wayne Arthurs (AUS) 4/6, 7/6 (16-14), 4/6, 7/5 e 6/3 Andy Roddick (EUA); Andre Agassi (EUA) 6/3, 6/3 e 6/1 Eric Prodon (FRA). Sebastien Grosjean (FRA) 7/6 (7-0), 7/6 (7-2), 3/6 e 6/3 Francisco Clavet (ESP); Arnaud Di Pasquale (FRA) 6/4, 6/0, 4/6 e 6/1 Michael Russell (EUA); Marat Safin (RUS) 6/4, 2/6, 7/6 (9-7) e 6/4 Michael Llodra (FRA); Vincent Spadea (EUA) 4/6, 6/4, 6/4,3/6 e 6/4 Cedric Pioline (FRA) Cecil Mamiit (U.S.) 6/3, 6/4, 5/7 e 6/4 Max Mirnyi (BIE). Feminino - Kim Clijsters (BEL) 7/6 (7-4) e 7/6 (9-7) Eleni Daniilidou (GRE); Elena Dementieva (RUS) 7/5 e 6/3 Asa Svensson (SUE); Paola Suarez (ARG) 6/4 e 6/4 Maria Goloviznina (RUS); Monica Seles (EUA) 6/4 e 6/1 Barbara Rittner (ALE); Eva Bes (ESP) 6/3, 1/6 e 6/0 Virginia Ruano Pascual (ESP); Rossana Neffa-De Los Rios (PAR) 6/3 e 6/1 Anne-Gaelle Sidot (FRA); Venus Williams (EUA) 6/0 e 6/1 Wynne Prakusya (Indonésia).