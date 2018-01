Guga lidera, brasileiros sobem Gustavo Kuerten entrou na sua 35.ª semana como tenista número 1 do mundo e ao mesmo tempo, o tênis brasileiro comemora uma das suas melhores listas de ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, com seis jogadores entre os cem primeiros. Fernando Meligeni, por exemplo, subiu 17 posições e ocupara agora o 63.º lugar; Alexandre Simoni está em 96, Flávio Saretta, 108; André Sá, 111; e Ricardo Mello, 147. Há muito tempo que o tênis brasileiro não via um número tão expressivo de jogadores tão bem colocados no ranking mundial. Só mesmo na época de Luiz Mattar, Marcos Hocevar, Cássio Motta, Carlos Kirmayr, Ivan Kley, Danilo Marcelino, Júlio Góes, Nelson Aerts, Mauro Menezes, Givaldo Barbosa, entre outros, o Brasil conseguia ter jogadores bem colocados. Hoje em dia, Flávio Saretta é um dos jogadores que mais bem vem aproveitando a série de torneios no Brasil para conquistar importantes posições no ranking mundial. Já é o quarto melhor tenista do País, superando o mineiro André Sá, que sem querer perder o lugar jogará esta semana em Xangai em busca de pontos. O maior salto no ranking, entre os brasileiro, veio de Ricardo Mello, que subiu 28 posições. O mais significativo, porém, foi mesmo de Fernando Meligeni, que com o vice-campeonato no torneio da Costa do Saiupe, fica em 63º no ranking mundial e 57 na corrida. Sua melhor posição na carreira foi o 25.º lugar, em 1999, logo depois de ter chegado as semifinais de Roland Garros. Entre os líderes internacionais, o destaque é o russo Marat Safin, que conquistou o título do torneio de Tashkent, ao vencer Yevgeny Kafelnikov por 6/2 e 6/2 em apenas 55 minutos. Safin é o 7.º do ranking da ATP. Ranking mundial: 1- Gustavo Kuerten Brasil, 4.750; 2- Andre Agassi (EUA), 4.085; 3- Lleyton Hewitt (Austrália), 3.695; 4- Patrick Rafter (Austrália), 3.065; 5- Juan Carlos Ferrero (Espanha), 3.030; 6- Yevgeny Kafelnikov (Rússia), 2.960; 7- Marat Safin (Rússia), 2.625; 8- Tim Henman (Inglaterra), 2.200; 9- Sebastiean Grosjean (França), 2.175; 10- Pete Sampras (EUA), 2.015. Corrida dos campeões: 1- Gustavo Kuerten, 755; 2- Andre Agassi, 683; 3- Lleyton Hewitt, 635; 4- Patrick Rafter, 557; 5- Juan Carlos Ferrero, 557; 6- Yevgeny Kafelnikov, 400; 7- Pete Sampras, 363; 8- Sebastien Grosjean, 360; 9- Tim Henman, 352; 10- Roger Federer, 324; 57- Fernando Meligeni, 101; 167- Alexandre Simoni, 42; 122- André Sá, 32; 142- Flávio Saretta, 21.