Guga lidera mas Hewitt encosta A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou nesta segunda-feira a lista do ranking da Corrida dos Campeões e o brasileiro Gustavo Kuerten permanece na liderança, com 756 pontos, contra 722 do australiano Lleyton Hewitt. Na terceira posição vem o norte-americano Andre Agassi, com 684, seguido do australiano Patrick Rafter (557) e do espanhol Juan Carlos Ferrero (553). O destaque para essa publicação foi o inglês Tim Henman, que com a conquista do Torneio da Basiléia, no domingo, subiu três postos e agora ocupa a sétima posição. Fernando Meligeni é o segundo brasileiro melhor colocado e aparece na 64ª posição, com 102 pontos. Confira a lista da Corrida dos Campeões: 1) Gustavo Kuerten (BRA) - 756 pontos 2) Lleyton Hewitt (AUS) - 722 pontos 3) Andre Agassi (USA) - 684 pontos 4) Patrick Rafter (AUS) - 557 pontos 5) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 553 pontos 6) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 488 7) Tim Henman (ING) - 419 pontos 8) Tommy Haas (ALE) - 412 pontos 9) Pete Sampras (USA) - 388 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 378 pontos 64) Fernando Meligeni (BRA) - 102 pontos