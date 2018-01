Guga lidera no Ranking de Entradas Apesar de ter sido eliminado logo na estréia do Brasil Open - torneio da ATP encerrado neste final de semana na Bahia - Gustavo Kuerten se manteve no topo do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. Guga lidera o ranking com 4.750 pontos. Andre Agassi é o segundo com 4.085 e os australianos Lleyton Hewitt e Patrick Rafter aparecem, respectivamente, na terceira e quarta posições. Fernando Meligeni, avançou de maneira significativa também no ranking de Entradas (ganhou 15 posições na Corrida dos Campões) depois de chegar à final do Brasil Open. Da 80ª posição da semana passada, Meligeni subiu para a de número 63. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas e as posições dos outros brasileiros. 1. Gustavo Kuerten Brasil 4.750 pontos 2. Andre Agassi EUA 4.085 3. Lleyton Hewitt Austrália 3.695 4. Patrick Rafter Austrália 3.065 5. Juan Carlos Ferrero Espanha 3.030 6. Yevgeny Kafelnikov Russia 2.960 7. Marat Safin Russia 2.625 8. Tim Henman Inglaterra 2.200 9. Sebastien Grosjean Francia 2.175 10. Pete Sampras EEUU 2.015 Brasileiros 63. Fernando Meligeni 602 96. Alexandre Simoni 460 108. Flavio Saretta 387 111. Andre Sá 383 147. Ricardo Mello 263 180. Daniel Melo 209