Guga lidera no ranking de Entradas O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na liderança do ranking de entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. O brasileiro soma 4.725 pontos, com uma diferença relativamente tranqüila sobre o norte-americano Andre Agassi (4.085), o segundo colocado. O australiano Lleyton Hewitt é o terceiro, com 3.870 pontos. Fernando Meligeni é o 65º no ranking, com 589 pontos. André Sá é o 95º e Alexandre Simoni é o número 101. Veja o ranking de Entradas da ATP - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.725 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 4.085 3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.870 4. Patrick Rafter (AUS) 3.015 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.990 6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.810 7. Marat Safin (RUS) 2.625 8. Tim Henman ( ING) 2.200 9. Sebastian Grosjean (FRA) 2.190 10. Pete Sampras (EUA) 2.015 Brasileiros 65. Fernando Meligeni 589 95. Andre Sá 463 101. Alexandre Simoni 432 113. Flavio Saretta 377 156. Daniel Melo 253 160. Ricardo Mello 248 207. Francisco Costa 181 243. Marcos Daniel 148 296. Thiago Alves 116 312. Julio Silva 105 408. Ricardo Schlachter 66 412. Marcio Carlsson Brasil 64