Guga lidera ranking com folga O brasileiro Gustavo Kuerten, que nesta terça-feira deve fazer sua estréia no US Open, em NY, se manteve na liderança do ranking de Entradas na ATP - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas. Guga tem 4.505 pontos, contra 3.870 de Andre Agassi (EUA), o segundo colocado. Mara Safin (RUS) é o terceiro e Lleyton Hewitt (AUS) o quarto. Fernando Meligeni caiu sete posições em relação ao último levantamento e agora ocupa a posição de número 87. Alexandre Simoni está na 100ª colocação e André Sá é o 111º. Veja os 10 melhores do ranking. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.505 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 3.870 3. Marat Safin (RUS) 3.175 4. Lleyton Hewitt (AUS) 3.145 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.105 6. Patrick Rafter (AUS) 2.920 7. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.575 8. Sebastian Grosjean (FRA) 2.245 9. Tim Henman (ING) 2.200 10. Pete Sampras (EUA) 2.015