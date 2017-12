Guga lidera ranking da premiação Depois de vencer em Cincinnati; conquistar o sexto título do ano se transformando no maior vencedor da temporada, e unificar os rankings da ATP, o brasileiro Gustavo Kueten bateu nesta segunda-feira mais um recorde: é o tenista que mais faturou em 2001. Só em prêmios, o brasileiro ganhou US$ 2.092.194, muito acima do norte-americano Andre Agassi, o segundo colocado, que no mesmo período, conseguiu US$ 1.707.996. O australiano Patrick Rafter aparece em terceiro no ?ranking do dinheiro?, com US$ 1.409.592. Veja o ranking dos que mais ganharam neste ano: 1. Gustavo Kuerten US$ 2.092.194 2. Andre Agassi (EUA) 1.707.996 3. Patrick Rafter (AUS) 1.409.592 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 1.408.221 5. Lleyton Hewitt (AUS) 1.139.288 6. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 989.194 7. Goran Ivanisevic (CRO) 853.730 8. Jan-Michael Gambill (EUA) 713.426 9. Albert Portas (ESP) 704.004 10. Alex Corretja (ESP) 687.822 Outros Brasileiros 115. Fernando Meligeni US$ 122.899 148. André Sá 90.447 179. Jaime Oncins 69.057