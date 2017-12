Guga lidera ranking da premiação Gustavo Kuerten, que perdeu a condição de número 1 dos rankings da ATP na última competição do ano - o Master Cup, em Sydney - ganhou um consolo nesta segunda-feira. O brasileiro foi o tenista que mais prêmios acumulou na temporada. De acordo com levantamento da associação dos tenistas divulgado hoje, o brasileiro fechou o ano com US$ 4.091.004 a mais na conta bancária. O número 1 do ranking, o australiano Lleyton Hewitt, aparece em segundo na relação dos que mais dinheiro ganharam em 2001. Conseguiu acumular US$ 4.045.618 em prêmios este ano. O russo Yevgeny Kafelnikov vem em terceiro com US$ 3.238.889 e o norte-americano Andre Agassi é o quarto, com US$ 2.341.766. Veja a relação dos que mais ganharam dinheiro este ano no tênis profissional (valores em dólares). Entre parênteses, a colocação no levantamento anterior. 1. (2) Gustavo Kuerten (BRA) 4.091.004 2. (1) Lleyton Hewitt (AUS) 4.045.618 3. (4) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 3.238.889 4. (3) Andre Agassi (EUA) 2.341.766 5. (11) Marat Safin (RUS) 2.207.702 6. (5) Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.179.671 7. (6) Sebastien Grosjean (FRA) 1.918.584 8. (7) Patrick Rafter (AUS) 1.670.592 9. (8) Tommy Haas (ALE) 1.544.640 10. (13) Goran Ivanisevic (CRO) 1.245.040