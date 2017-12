Guga lidera também na Corrida O novo ranking da Corrida dos Campeões divulgado nesta segunda-feira, confirma a liderança do brasileiro Gustavo Kuerten. Guga lidera com 490 pontos, seguido de Andre Agassi (EUA), com 484 e Juan Carlos Ferrero (ESP) 451. Fernando Meligeni ocupa a posição de número 78; Alexandre Simoni é o 110º e André Sá o 130º. Veja os 10 primeiros do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta os resultados apenas da atual temporada. 1. Gustavo Kuerten (BRA), com 490 pontos 2. Andre Agassi (EUA), 484 3. Juan Carlos Ferrero (ESP), 451 4. Sebastien Grosjean (FRA), 327 5. Lleyton Hewitt (AUS), 326 6. Yevgeny Kafelnikov (RUS), 250 7. Roger Federer (SUI), 237 8. Alex Corretja (ESP), 232 9. Patrick Rafter (AUS), 196 10. Jan-Michael Gambill (EUA), 194 Outros Brasileiros 78. Fernando Meligeni 47 pontos 110. Alexandre Simoni 24 130. André Sá 15 139. Flávio Saretta 13