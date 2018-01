Guga luta, mas perde para Robredo O brasileiro Gustavo Kuerten lutou muito, mas não foi páreo para o espanhol Tommy Robredo, nesta terça-feira, na estréia do ATP de Umag, na Croácia, disputado em quadras de saibro. O cabeça-de-chave 3 do torneio croata venceu por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. No primeiro set, Guga deu sinais de que poderia vencer e abriu 3 a 1. No entanto, deixou Robredo voltar ao jogo e perdeu a série por 6 a 4. No segundo, o espanhol começou melhor, abriu 3 a 1 e confirmou seus serviços para fechar novamente em 6 a 4. Na segunda rodada, o espanhol terá pela frente o vencedor do confronto entre o belga Dick Norman e o sérvio Janko Tipsarevic. Guga se prepara, agora, para jogar o ATP de Sopot, na Polônia, na próxima semana.