Guga: mais três semanas na frente Já com a vaga garantida para disputar com os oito melhores jogadores do ano, o Masters Cup de Sydney, em novembro, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten manteve a liderança do ranking mundial, agora pela 36ª semana. E o melhor: com diferença de 665 pontos sobre o segundo colocado, o norte-americano Andre Agassi, não sofre ameaça de perder a posição nas próximas listas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), mesmo tendo de descontar, no dia 1º de outubro, 100 pontos conquistados ano passado na Olimpíada de Sydney. Só mesmo a partir do Masters Series de Stuttgart, a partir de 15 de outubro, a liderança do Gustavo Kuerten começa a sofrer ameaça, seguindo em risco até a disputa do Masters Cup, com o brasileiro defendendo 75 pontos na Alemanha, depois 225 no Masters Series de Paris e 650 no Mundial em Sydney. Também na Corrida dos Campeões a liderança de Guga é tranqüila e com a chegada do final da temporada, a tendência é de as duas listas da ATP seguirem muito próximas até se juntarem por completo, após a disputa do Masters Cup de Sydney, em novembro. Ranking de Entradas 1- Gustavo Kuerten 4.750 pontos 2- Andre Agassi 4.085 3- Lleyton Hewitt 3.695 4- Patrick Rafter 3.065 5- Juan Carlos Ferrero 3.030 6- Yevgeny Kafelnikov 2.960 7- Marat Safin 2.625 8- Tim Henman 2.200 9- Sebastien Grosjean 2.175 10- Pete Sampras 2.015 Brasileiros 66- Fernando Meligeni 606 97- Alexandre Simoni 460 109 - André Sá 393 112 - Flávio Saretta 389 Corrida dos Campeões 1- Gustavo Kuerten 755 pontos 2- Andre Agassi 683 3- Lleyton Hewitt 635 4- Patrick Rafter 557 5- Juan Carlos Ferrero 552 6- Yevgeny Kafelnikov 400 7- Pete Sampras 363 8- Sebastien Grosjean 360 9- Tim Henman 352 10- Roger Federer 324 59- Fernando Meligeni 101