Guga mantém 15º na lista de Entradas Se Gustavo Kuerten perdeu três posições na Corrida dos Campeões, ao menos no ranking de Entradas da ATP o tenista brasileiro se manteve na 15ª colocação, na lista publicada nesta segunda-feira e liderada pelo pequeno australiano Lleyton Hewitt, com 4.405 pontos. Guga soma 1.620 pontos e freou a ascensão do argentino Guillermo Coria, que subiu dez posições após chegar à final do Masters Series de Monte Carlo, vencido pelo espanhol Juan Carlos Ferrero, terceiro com 3.135 pontos diante de 4.295 do norte-americano Andre Agassi, vice-líder. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.405 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 4.295 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.135 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 2.845 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.480 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 2.360 pontos 7) Albert Costa (ESP) - 2.145 pontos 8) Marat Safin (RUS) - 1.965 pontos 9) Jiri Novak (CHE)) - 1.951 pontos 10) Paradorn Srichaphan (THA) - 1.885 pontos 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.620 pontos 79) Flávio Saretta (BRA) - 511 pontos 82) André Sá (BRA) - 486 pontos