Guga mantém 17º; Saretta cai duas posições Sem jogar e com poucos torneios pela frente - apenas três, jogando em Madri, São Petersburgo e Paris - Gustavo Kuerten manteve a 17ª posição esta semana no ranking mundial. Guga tinha o objetivo de voltar ao grupo dos dez primeiros nesta temporada, mas vai precisar de um milagre para subir tanto. Nem, por isso, o tenista parece ter se acomodado. Depois de passar o fim de semana em São Paulo para acompanhar o casamento de seu técnico, Larri Passos, iniciou nesta segunda-feira treinamentos em Florianópolis, mesmo com seu treinador em viagem de lua de mel, e está batendo bola com outros jogadores. Enquanto isso, Flávio Saretta intensifica treinamentos esta semana. Caiu duas posições no ranking da ATP - foi para a 46ª posição - mas não interfere em seus planos de voltar ao circuito na próxima semana, jogando em Lyon. O terceiro melhor tenista do País agora é Ricardo Mello em 149, seguido de André Sá, 180, e Francisco Costa, 195. Na liderança do ranking, Juan Carlos Ferrero está seriamente ameaçado pelo norte-americano Andy Roddick, apenas 30 pontos atrás do espanhol. Na corrida dos campeões, a ATP já oficializou o argentino Guillermo Coria com a quinta vaga do Masters Cup de Houston, ao lado de Ferrero, Roddick, Andre Agassi e Roger Federer. Ainda restam outras três vagas, disputadas por Rainer Schuettler, Carlos Moya, Mark Philippoussis, David Nalbandian, Lleyton Hewitt e Sjeng Schalken. Agassi anunciou que se afasta das quadras nas próximas semanas para ficar com sua mulher, Steffi Graf, a espera do segundo filho. Sua volta será justamente em Houston.