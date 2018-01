Guga mantém 2º lugar no ranking O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na segunda posição no ranking de Entradas da ATP, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Associação de Tenistas, em Mônaco. Guga continua 120 pontos atrás do russo Marat Safin, que lidera o ranking pela segunda semana consecutiva. André Agassi permanece em terceiro e Pete Sampras em quarto. Veja quem são os 10 tenistas mais bem colocados no ranking de Entradas. 1 - Marat Safin (RUS) 4.270 pontos 2 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.150 3 - Andre Agassi (EUA) 3.640 4 - Pete Sampras (EUA) 2.840 5 - Magnus Norman (SUE) 2.635 Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.635 7 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.575 8 - Patrick Rafter (AUS) 2.225 9 - Alex Corretja (ESP) 2.070 10 - Arnaud Clement (FRA) 2.010