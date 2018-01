Guga mantém 29º lugar no ranking Gustavo Kuerten se manteve na 29ª colocação no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Guga continua sendo, de longe, o melhor brasileiro no ranking, já que André Sá, o segundo colocado, ocupa apenas a 66ª posição. Fernando Meligeni é o 79º e Flávio Sareta é o nonagésimo. O ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - tem a liderança do australiano Leyton Hewitt, com 4.630 pontos. Hewitt se vê cada vez mais ameaçado pelo norte-americano Andre Agassi que, com o título em San Jose no final de semana, diminuiu muito a diferença. Agassi tem agora 4.495 pontos. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas: 1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.630 pontos .2. Andre Agassi (EUA) 4.495 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.070 .4. Carlos Moyá (ESP) 2.630 .5. Roger Federer (SUI) 2.530 .6. Andy Roddick (EUA) 2.460 .7. Marat Safin (RUS) 2.235 .8. Albert Costa (ESP) 2.015 .9. David Nalbandian (ARG) 1.955 .10. Jiri Novak (CHE) 1.921