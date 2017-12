Guga mantém coroa de "rei do saibro" Se ainda restava alguma dúvida de quem merece a coroa de ?rei do saibro?, Gustavo Kuerten tratou de desfazê-la com uma brilhante atuação diante do espanhol Juan Carlos Ferrero. Guga arrasou novamente, ao marcar 6/4, 6/4 e 6/3, e vai agora em busca do tricampeonato de Roland Garros, neste domingo, diante do espanhol Alex Corretja. Se vencer, o tenista brasileiro vai unificar os dois rankings, o de entradas e o da corrida dos campeões. Sem dar qualquer chance a Ferrero, num dia em que praticamente tudo que tentou deu certo em seu jogo, Guga voltou a merecer comparações geniais. Depois de ter vencido Yevgeny Kafelnikov, o tenista russo ficou impressionado com os golpes de esquerda do brasileiro e disse que Kuerten era o Picasso do tênis. Agora, o próprio Guga voltou ao assunto dizendo que artistas como Van Gogh poderiam inspirá-lo a ponto de "desenhar" ainda melhor seus golpes e ajudá-lo na conquista do tricampeonato de Roland Garros. As comparações já produziram algumas ironias. Para o domingo da decisão o que seria melhor para o brasileiro? Entrar na quadra como "Gugasso" ou como "Van Guga". O tenista agradeceu aos elogios, as citações e completou dizendo que poderia ser uma união dos dois e talvez ainda ter a ajuda de um Goya. As inspirações artísticas dos grandes pintores, na realidade, poderão ser dispensadas caso Guga repita a boa atuação que teve diante de Ferrero. Para muitos, foi o melhor jogo do brasileiro na sua história do torneio em Paris. Desde o primeiro momento, ele dominou o adversário e soube usar a força de seus golpes para arrasar o espanhol. Para alcançar este alto nível de jogo, Guga creditou a boa atuação à três fatores: tática, concentração e atitude. O plano de jogo, segundo ele, foi o de ser agressivo. "Estive perto do que, para mim, poderia ser a perfeição neste aspecto", contou. "Praticamente todos os golpes que tentei deram certo." Também no foco do jogo, Guga revelou-se muito satisfeito. Afirmou que entrou na quadra com a intenção de jamais se deixar envolver por qualquer problema e a concentração foi determinante para manter o nível técnico da partida. Fez ainda com que ele reagisse nos vários momentos em que ficou em desvantagem, salvando break points com incrível eficiência. "Acho ainda que a minha atitude na quadra foi decisiva", avaliou Guga. "Não fiquei nervoso, tive controle emocional e sempre fui para o lado positivo, sem me deixar levar pelas dificuldades." Transformar os momentos difíceis em pontos vencedores foi, sem dúvida, uma das maiores virtudes de Guga. Num dos momentos mais marcantes da partida, o brasileiro defendeu um smash - bola batida acima da altura da cabeça - com um outro golpe agressivo, devolvendo de direita e ainda ganhou o ponto. Jogadas deste tipo acabaram minando a resistência de Juan Carlos Ferrero, que, a princípio, estava inconformado com a superioridade do brasileiro. Mas depois, o espanhol não teve mais como não dar a mão a palmatória e saiu da quadra central com o humilhante placar de 3 a 0.