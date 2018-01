Guga mantém liderança de ranking Apesar de não ter participado do Torneio de Wimbledon, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten manteve a liderança do ranking de Entradas da ATP. Guga perdeu alguns pontos, mas com os 4.075 que tinha acumulado, se manteve na frente. Guga é seguido pelo russo Marat Safin que, ao chegar às oitavas-de-final em Londres, tomou o segundo posto de Andre Agassi, o terceiro colocado. O australiano Lleyton Hewitt é o quarto. Fernando Meligeni ocupa a posição de número 87 e Alexandre Simoni é o número 99. Veja os 10 primeiros do ranking de Entradas, que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas. .1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.075 pontos .2. Marat Safin (RUS) 3.805 .3. Andre Agassi (EUA) 3.795 .4. Lleyton Hewitt (AUS) 2.960 .5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.905 .6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.645 .7. Sebastien Grosjean (FRA) 2.350 .8. Tim Henman (GBR) 2.295 .9. Alex Corretja (ESP) 2.275 10. Patrick Rafter (AUS) 2.120