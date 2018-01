Guga mantém liderança do ranking Depois da pausa de uma semana imposta pela Copa Davis, o brasileiro Gustavo Kuerten manteve a liderança do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas útlimas 52 semanas. Guga soma 4.750 pontos, com uma vantagem cômoda sobre o segundo colocado, o norte-americano Andre Agassi, que tem 4.085 pontos. O australiano Lleyton Hewitt aparece em terceiro, com 3.695 pontos. Veja o ranking de Entradas, divulgado nesta segunda-feira pela ATP: 1. Gustavo Kuerten 4.750 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 4.085 3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.695 4. Patrick Rafter (AUS) 3.065 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.030 6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.960 7. Marat Safin (RUS) 2.625 8. Tim Henman (ING) 2.200 9. Sebastian Grosjean (FRA) 2.175 10. Pete Sampras (EUA) 2.015 Outros brasileiros 66. Fernando Meligeni 602 97. Alexandre Simoni 460 109. Andre Sá 393 112. Flavio Saretta 389 151. Ricardo Mello 263 166. Daniel Melo 235 213. Francisco Costa 178 257. Marcos Daniel 140 302. Julio Silva 113 349. Thiago Alves 89 409. Ricardo Schlachter 66 457. Marcio Carlsson 53