Guga mantém liderança do ranking O tenista brasileiro Gustavo Kuerten se manteve no topo do ranking mundial, segundo a lista divulgada nesta segunda -feira pela ATP. Guga - que estréia amanhã ou quarta-feira no Master Séries de Stuttgart - acumula 4.725 pontos, contra 4.085 de André Agassi, o segundo colocado e 3.870 de Lleyton Hewitt, o terceiro. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 semanas - e as posições dos outros brasileiros. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.725 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 4.085 3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.870 4. Patrick Rafter (AUS) 3.015 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.990 6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.810 7. Marat Safin (RUS) 2.625 8. Sebastian Grosjean (FRA) 2.190 9. Tim Henman (ING) 2.025 10. Pete Sampras (EUA) 2.015 Brasileiros 78. Fernando Meligeni 525 97. Andre Sá 453 101. Alexandre Simoni 430 153. Daniel Melo 253 159. Ricardo Mello 246 197. Marcos Daniel 189 208. Francisco Costa 180 296. Thiago Alvés 115 302. Julio Silva 108 394. Ricardo Schlachter 69 409. Marcio Carlsson 64 509. Pedro Braga 40