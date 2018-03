Guga mantém liderança; Meligeni cai O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na liderança do ranking mundial de tênis segundo a lista da ATP, divulgada nesta segunda-feira. Guga, que estréia amanhã no Master Series de Roma, e que não jogou na semana passada, acumula 4.645 pontos, contra 4.080 do russo Marat Safin, que aparece na segunda posição. O norte-americano Andre Agassi é o terceiro, com 3.630 pontos. Os outros brasileiros estão todos, abaixo dos 100 melhores. Fernando Meligeni - que na semana passada ocupava a 95ª posição, caiu para a 103º; Alexandre Simoni ocupa a posição de número 113, André Sá é 125, Francisco Costa é o 169 e Flávio Saretta, o 195. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas, que leva em conta o desempenho do tenista nas últimas 52 duas semanas. 1 - Gustavo Kuerten (BRA) 4.645 pontos 2 - Marat Safin (RUS) 4.080 3 - Andre Agassi (EUA) 3.630 4 - Pete Sampras (EUA) 2.840 5 - Magnus Norman (SUE) 2.620 6 - Yevgeny Kafelnikov (RUS) 2.605 7 - Lleyton Hewitt (AUS) 2.575 8 - Patrick Rafter (AUS) 2.225 9 - Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.090 10 - Tim Henman (ING) 2.020