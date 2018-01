Guga mantém líderança na Corrida Gustavo Kuerten se manteve na liderança da Corrida dos Campeões - o ranking da ATP que leva em conta o desempenho dos tenistas na atual temporada. Guga lidera com 755 pontos. Andre Agassi é o segundo com 683 e Lleyton Hewitt é o terceiro, com 677. Veja os 10 melhores da Corrida e as posições dos brasileiros. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 755 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 683 3. Lleyton Hewitt (AUS) 677 4. Patrick Rafter (AUS) 557 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 552 6. Yevgeny Kafelnikov (RUS) 438 7 Sebastien Grosjean (FRA) 363 7 Pete Sampras (EUA) 363 9. Tim Henman (ING) 352 10. Marat Safin (RUS) 331 Brasileiros 61 - Fernando Meligeni 101 103 - André Sá 51 113 - Alexandre Simoni 43 145 - Flávio Saretta 21