Guga mantém liderança na Corrida O brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na liderança do ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Guga acumula 771 pontos, contra 723 de Lleyton Hewitt (AUS), o segundo colocado. O francês Sebastien Grosjean, que venceu o Master Series de Paris, subiu para o sétimo lugar no ranking e garantiu sua vaga na Copa do Mundo de Sydney - entre 12 e 18 de novembro. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas o desempenho do tenista na atual temporada. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 771 pontos 2. Lleyton Hewitt (AUS) 723 3. Andre Agassi (EUA) 684 4. Juan Carlos Ferrero (ESP) 568 5. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 558 6. Patrick Rafter (AUS) 557 7. Sebastien Grosjean (FRA) 478 8. Tommy Haas (ALE) 457 9. Tim Henman (ING) 420 10. Pete Sampras (EUA) 388