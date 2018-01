Guga mantém liderança no ranking Mesmo sem ter disputado o Torneio de Wimbledon, Gustavo Kuerten manteve, pela 27ª semana, a liderança do ranking mundial, com 4.075 pontos. Em 2º está Marat Safin, com 3.805; 3º, Andre Agassi (3.795); 4º Lleyton Hewitt (2.960); 5º Juan Carlos Ferrero (2.905); 6º Yevgeny Kafelnikov (2.645); 7º Sebastian Grosjean (2.355); 8º Tim Henman (2.295); e 10º Patrick Rafter, com 2.120. Pete Sampras, pela primeira vez desde 1989, deixa de ocupar um lugar entre os dez primeiros, agora na 12ª posição.