Guga mantém liderança no ranking Com 300 pontos de vantagem, Gustavo Kuerten manteve a liderança do ranking mundial, mas esta semana sofre ameaça à sua condição de número 1. Vai precisar de boa campanha no Masters Series de Montreal, ou pelo menos manter-se uma rodada à frente do vice-lider, o norte-americano Andre Agassi. No Masters Series de Montreal estarão em jogo 500 pontos. Guga defende 35 da segunda rodada do ano passado, enquanto Agassi desconta apenas cinco pontos, pois perdeu na sua estréia em 2000. Se fizer boa campanha em Montreal, Guga poderá até roubar a liderança de Agassi na corrida dos campeões. O norte-americano está à frente com 54 pontos de vantagem e o torneio canadense dará 100 ao vencedor. Situação difícil vive o russo Marat Safin. Além de ter perdido o segundo lugar no ranking mundial, terá de defender 500 pontos pelo título conquistado ano passado no Canadá. Ranking mundial - entradas - 1. Gustavo Kuerten (Brasil), 4.265 2. Andre Agassi (EUA), 3.965 3. Marat Safin (Rússia), 3.805 4. Juan Carlos Ferrero (Espanha), 3.025 5. Lleyton Hewitt (Austrália), 2.960 6. Yevgeny Kafelnikov (Rússia), 2.645 7. Sebastian Grosjean (França), 2.390 8. Tim Henman (Inglaterra), 2.295 9. Patrick Rafter (Austrália), 2.120 10. Alex Corretja (Espanha), 2.090 87. Fernando Meligeni (Brasil), 480 97. Alexandre Simoni (Brasil), 440 105. André Sá (Brasil), 392