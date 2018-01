Guga mantém liderança no ranking Tanto no ranking da Corrida dos Campeões como no ranking de entradas, publicados nesta segunda-feira pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o tenista brasileiro Gustavo Kuerten figura na liderança. O brasileiro lidera na Corrida - resultados computados durante o ano de 2001 - com 755 pontos seguido do norte-americano André Agassi, com 683, e do australiano Lleyton Hewitt, com 635. No ranking de entradas, Guga segue na frente com 4.725 pontos contra 4.075 do norte-americano Andre Agassi. Na terceira colocação vem o australiano Lleyton Hewitt, com 3.695. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Gustavo Kuerten - Brasil - 755 pontos 2) Andre Agassi - EUA- 683 pontos 3) Lleyton Hewitt - Austrália - 635 pontos 4) Patrick Rafter - Austrália - 557 pontos 5) Juan Carlos Ferrero - Espanha - 552 pontos 6) Yevgeny Kafelnikov - Rússia - 400 pontos 7) Sebastien Grosjean - França - 363 pontos 8) Pete Sampras - EUA - 363 pontos 9) Tim Henman - Inglaterra - 352 pontos 10) Roger Federer - Suíça - 324 pontos 61) Fernando Meligeni - Brasil - 101 pontos 101) André Sá - Brasil - 50 pontos 112) Alexandre Simoni - Brasil - 42 pontos 144) Flávio Saretta - Brasil - 21 pontos 179) Ricardo Mello - Brasil - 9 pontos 246) Francisco Costa - Brasil - 2 pontos 273) Thiago Alves, Daniel Melo e Jaime Oncins - Brasil - 1 ponto Confira o ranking de Entradas: 1) Gustavo Kuerten - Brasil - 4.725 pontos 2) Andre Agassi - EUA - 4.085 pontos 3) Lleyton Hewitt - Austrália - 3.695 pontos 4) Patrick Rafter - Austrália - 3.065 pontos 5) Juan Carlos Ferrero - Espanha - 2.990 pontos 6) Yevgeny Kafelnikov - Rússia - 2.670 pontos 7) Marat Safin - Rússia - 2.625 pontos 8) Tim Henman - Inglaterra - 2.200 pontos 9) Sebastian Grosjean - França - 2.190 pontos 10) Pete Sampras - EUA - 2.015 pontos 67) Fernando Meligeni - Brasil - 589 pontos 93) André Sá - Brasil - 463 pontos 98) Alexandre Simoni - Brasil - 432 pontos 114) Flávio Saretta - Brasil - 377 pontos 152) Daniel Melo - Brasil - 251 pontos 155) Ricardo Mello - Brasil - 246 pontos 206) Francisco Costa - Brasil - 182 pontos 246) Marcos Daniel - Brasil - 148 pontos 300) Thiago Alves - Brasil - 110 pontos 309) Júlio Silva - Brasil - 105 pontos 407) Ricardo Schlachter - Brasil - 66 pontos