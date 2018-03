Guga mantém posição de não jogar a Davis Gustavo Kuerten anunciou nesta quinta-feira que vai manter sua posição de não jogar na Copa Davis, de 9 a 11 de abril, diante do Paraguai, apesar de o presidente da Conferação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, ter marcado eleições para o dia 15 de maio. Guga vai manter o boicote, pois acredita que não houve qualquer mudança na entidade - ele exigia a saída do dirigente para retornar à equipe brasileira. Guga já está em Miami, onde, na próxima semana, disputa o segundo torneio do Masters Series na temporada norte-americana de quadras rápidas. "Decidi manter minha posição, pois não houve qualquer mudança. Quero, agora, manter minha concentração no circuito e espero fazer uma boa campanha em Miami", limitou-se a dizer o tenista brasileiro.